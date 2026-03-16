Martedì 17 marzo scuole chiuse per il maltempo | i comuni interessati

Martedì 17 marzo 2026, le scuole di diversi comuni del Sud Italia resteranno chiuse a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il maltempo persiste nella regione, influenzando le attività quotidiane e causando disagi. Le autorità hanno deciso di adottare questa misura per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti, mentre le previsioni indicano che le criticità continueranno nella giornata.

Il maltempo continua a premere sul Sud Italia e, anche per la giornata di domani, martedì 17 marzo 2026, il quadro resta particolarmente delicato. La nuova valutazione della Protezione civile conferma infatti un livello di attenzione molto alto su diverse aree del Paese, con allerta arancione e gialla distribuite tra Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo. Dopo le prime criticità registrate nelle ultime ore, il peggioramento non accenna dunque a esaurirsi e costringe molte amministrazioni locali a correre ai ripari, soprattutto sul fronte della sicurezza pubblica e della viabilità. Le condizioni attese per domani parlano di precipitazioni anche intense, con fenomeni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale, accompagnati da forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Al via martedì 17 marzo (h10) la prevendita online per Lube-Zawiercie, di Champions League in programma il 25 marzo (h20.30) al Palas lubevolley.it/biglietti Botteghino Martedì 24 marzo h17-19 Mercoledì 25 marzo, h18-20.30 (inizio gara) #esserelube x.com