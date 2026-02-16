Scuole chiuse per il maltempo martedì 17 febbraio | i comuni interessati

Il maltempo ha portato alla chiusura delle scuole in diverse località mercoledì 17 febbraio, causando disagi ai genitori che devono organizzarsi con anticipo. Le previsioni meteo hanno annunciato forte vento e pioggia intensa, spingendo alcuni sindaci a decidere di sospendere le lezioni. Molti studenti si sono ritrovati senza scuola all’ultimo momento, mentre le famiglie cercano soluzioni alternative per la giornata.

C’è quell’aria strana che arriva prima della pioggia vera. Il cielo che si chiude, il vento che cambia umore e le notifiche che iniziano a rimbalzare tra chat di classe e gruppi WhatsApp: “Domani come facciamo?”. In alcune zone d’Italia la notte si annuncia lunga, e le decisioni più delicate stanno già prendendo forma. Perché quando il meteo si mette di traverso, non è solo una questione di ombrelli. Sono strade che possono diventare torrenti, sottopassi che fanno paura, pendii che cedono senza preavviso. E, soprattutto, c’è una priorità che mette tutti d’accordo: proteggere i bambini e chi deve spostarsi all’alba per arrivare a scuola.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

