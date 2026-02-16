Scuole chiuse per il maltempo martedì 17 febbraio | i comuni interessati
Il maltempo ha portato alla chiusura delle scuole in diverse località mercoledì 17 febbraio, causando disagi ai genitori che devono organizzarsi con anticipo. Le previsioni meteo hanno annunciato forte vento e pioggia intensa, spingendo alcuni sindaci a decidere di sospendere le lezioni. Molti studenti si sono ritrovati senza scuola all’ultimo momento, mentre le famiglie cercano soluzioni alternative per la giornata.
C’è quell’aria strana che arriva prima della pioggia vera. Il cielo che si chiude, il vento che cambia umore e le notifiche che iniziano a rimbalzare tra chat di classe e gruppi WhatsApp: “Domani come facciamo?”. In alcune zone d’Italia la notte si annuncia lunga, e le decisioni più delicate stanno già prendendo forma. Perché quando il meteo si mette di traverso, non è solo una questione di ombrelli. Sono strade che possono diventare torrenti, sottopassi che fanno paura, pendii che cedono senza preavviso. E, soprattutto, c’è una priorità che mette tutti d’accordo: proteggere i bambini e chi deve spostarsi all’alba per arrivare a scuola.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scuole chiuse per il maltempo, venerdì 6 febbraio: i comuni interessati
Venerdì 6 febbraio molte scuole resteranno chiuse in diverse città italiane a causa del maltempo.
Scuole chiuse per il maltempo, giovedì 12 febbraio: i comuni interessati
Questa mattina molti studenti italiani non sono andati a scuola.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Vacanze di Carnevale 2026, scuole chiuse fino a 9 giorni: le date; Allerta arancione, ordinanza del sindaco. Domani scuole chiuse a Milazzo. Le avvertenze per i cittadini; Carnevale 2026, ecco le scuole chiuse in Sicilia; Scuole chiuse 13 febbraio per maltempo e allerta meteo: ecco i Comuni interessati oggi.
Martedì grasso 17 febbraio: scuole chiuse, vacanze e ordinanzeTra calendari regionali e ordinanze locali, ecco dove domani le lezioni si fermano, dove si esce prima e dove invece si va regolarmente in classe per il Carnevale ... skuola.net
Allerta Meteo, scuole chiuse anche martedì 17 in tantissimi Comuni del Sud per il forte maltempo in arrivo | ELENCO LIVEUna nuova e intensa perturbazione atlantica è pronta a investire il Sud Italia tra la giornata di oggi e, soprattutto, domani, martedì 17 febbraio 2026. Si tratta dell’ennesimo ciclone profondo che ra ... strettoweb.com
I giorni di scuole chiuse e giochi per strada sono sempre di più un ricordo in Italia, ma erano occasioni importanti x.com
Allerta Meteo: scuole chiuse anche martedì 17 febbraio per il forte maltempo in arrivo | ELENCO LIVE - facebook.com facebook