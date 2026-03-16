Domenica pomeriggio allo stadio di Sesto San Giovanni, vicino a Milano, erano presenti in tribuna alcuni volti noti. A seguire la partita di Serie D tra Pro Sesto e Desenzano, c’erano Mario Balotelli, suo fratello Enock e Alessandro Del Piero. I tre hanno assistito alla sfida tra le due squadre, mostrando interesse per l’andamento della partita.

Desenzano (Brescia), 16 marzo 2026 – Vip in tribuna allo stadio di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano: a seguire la sfida di Serie D tra Pro Sesto e Desenzano, domenica pomeriggio, c’erano Mario Balotelli, suo fratello Enock e Alessandro Del Piero. E il loro incontro è stato immortalato in una fotografia postata su Instagram, accompagnata dallo smile con gli occhi a cuoricino e da quello che le lacrimucce agli occhi. Del Piero era lì per seguire il figlio Tobias, centrocampista diciottenne in forza alla squadra di casa, mentre Supermario si è recato allo stadio per tifare il fratello Enock, attaccante 33enne che veste la maglia del Desenzano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mario Balotelli e Alessandro Del Piero allo stadio per la sfida Pro Sesto-Desenzano: il tifo per il fratello e il figlio

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