Durante la partita tra Pro Sesto e Desenzano, Del Piero e Balotelli sono stati notati tra il pubblico. Del Piero tifava per Tobias, il figlio, che però non è sceso in campo e si trovava in panchina. Balotelli invece ha sostenuto Enock, che è entrato nel secondo tempo. Entrambi hanno assistito alla partita in silenzio, senza intervenire durante il match.

Metti Ale Del Piero e Mario Balotelli in tribuna per affetto allo stadio Breda di Sesto San Giovanni per la sfida di Serie D tra Pro Sesto e Desenzano. Del Piero era lì per seguire il figlio Tobias, centrocampista diciottenne in forza alla squadra di casa, mentre Balotelli si è recato allo stadio per tifare il fratello Enock, attaccante 33enne che veste la maglia del Desenzano. In tribuna anche l'ex juventino Nicola Legrottaglie e l'ex interista Fabio Galante. A fare gli onori di casa il patron della Pro Sesto, Fabrizio Navarini, e il direttore generale del club, Luigi Conte. Tantissimi i tifosi che si sono scatenati a caccia di selfie ed autografi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che ci fanno Del Piero e Balotelli a vedere Pro Sesto-Desenzano? Tifano per figlio e fratello

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Alex tifava per Tobias, che però è rimasto in panchina. Mario a sostenere Enock, entrato nel finale. Presenti anche Galante e LegrottaglieMetti Ale Del Piero e Mario Balotelli in tribuna per affetto allo stadio Breda di Sesto San Giovanni per la sfida di Serie D tra Pro Sesto e Desenzano. Del Piero era lì per seguire il figlio Tobias, ... gazzetta.it

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