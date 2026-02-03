Tutti allo stadio, il tifo organizzato del Benevento chiama i tifosi a raccolta. Dopo l’appello di mister Floro Flores, che ha chiesto un Vigorito pieno venerdì, la tifoseria si sta muovendo per riempire gli spalti contro il Picerno. L’obiettivo è sostenere la squadra e creare un’atmosfera calda e compatta.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Vorrei il Vigorito pieno venerdì”. L’appello lanciato da mister Floro Flores dopo il blitz al comunale di Caravaggio non ha lasciato indifferente il tifo organizzato del Benevento che si sta mobilitando in vista della gara contro il Picerno in programma venerdì 6 febbraio alle 20:30. In diverse parti della città sono apparsi degli striscioni che invitano ad andare “Tutti allo stadio” per spingere la squadra in quello che è un momento clou della stagione. La prevendita è iniziata ieri e ci sarà tempo fino alle 21:15 di venerdì per acquistare i tagliandi. Il blitz di Bergamo davanti ad oltre 400 tifosi impazziti di gioia dopo il 4-3 di Pierozzi ha fatto alzare in maniera ulteriore l’asticella dell’entusiasmo di una piazza che ha ben compreso che le prossime sfide saranno tutte decisive ed è pronta a fare la sua parte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Tutti allo stadio”, il tifo organizzato chiama a raccolta per la gara contro il Picerno

