19° premio Lilt Lecce Flavia Inguscio e Vittorio Velotti | protagoniste storie di solidarietà Dentro e oltre le istituzioni

La 19esima edizione del Premio “Flavia Inguscio e Vittorio Velotti” si è svolta a Lecce, promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Quest’anno, il focus è stato sulle storie di solidarietà che coinvolgono istituzioni e cittadini, con un’attenzione particolare al tema dell’accessibilità. La manifestazione ha riconosciuto figure e iniziative che si sono distinte in questi ambiti.

Premi principali all’ematologa Roberta Renni e all’assistente sociale Francesca Pastore. Riconoscimento alla memoria al consigliere regionale Donato Metallo “Solidarietà dentro ed oltre le Istituzioni” e il tema dell’“Accessibilità” sono stati al centro della 19esima edizione del Premio “Flavia Inguscio e Vittorio Velotti”, promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Lecce con la Delegazione LILT di Melissano, per valorizzare storie di impegno civile, volontariato e attenzione verso i più fragili. La cerimonia conclusiva si è svolta l’8 marzo nel centro culturale “Quintino Scozzi” di Melissano, davanti a una sala partecipe ed emozionata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati "Storie di Donne", protagoniste le sportive forlivesi: le storie diventeranno uno spettacolo teatraleC'è tempo fino a lunedì 9 febbraio per partecipare a "Storie di Donne dello sport forlivese". Solidarietà, le Befane Lilt arrivano vogando per regalare le calze ai bambiniArriverà dal fiume, con la pagaia al posto delle redini e il Dragon boat al posto della scopa: martedì 6 gennaio la Befana approda sull’Arno per una...