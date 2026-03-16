In occasione dell’uscita del docu-film The Basketball Dream, abbiamo incontrato Marco Bellinelli, noto per la sua carriera nella pallacanestro. Durante l’intervista, ha affermato che non esiste poesia senza sconfitta e ha commentato il ruolo formativo di Space Jam. Bellinelli è stato il protagonista di un ricordo legato alla sua esperienza nel mondo del basket, parlando con sincerità e spontaneità.

Abbiamo incontrato il campione - simbolo di una pallacanestro memorabile - in occasione dell'uscita del docu-film The Basketball Dream. E dice: "Il talento è una responsabilità, va curato e rispettato". "Amore, pazienza, rispetto e dedizione. Il nostro documentario è un esempio per i giovani", spiega Marco Bellinelli, che incontriamo per una speciale intervista. Pochi dubbi: è stato uno dei più grandi giocatori del basket italiano e internazionale. Dalla sua San Giovanni in Persicetto - nemmeno 30mila anime - al tripudio in NBA. Prima Golden State, poi Toronto, New Orleans e ancora i Bulls - "ci manca Bellinelli", dirà un certo Barack Obama - e ovviamente i San Antonio Spurs di Gregg Popovich, con cui vincerà il titolo nella stagione '13-'14, prima di tornare a casa, nella Virtus Bologna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Marco Bellinelli, intervista: "Non c'è poesia senza sconfitta. Space Jam? Formativo"

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