Thomas Frank sorprende tutti dopo la sconfitta contro il Newcastle. In un’intervista post partita, l’allenatore degli Spurs ha dichiarato di non temere il licenziamento, nonostante la squadra abbia perso di nuovo in Premier League. Le sue parole hanno lasciato di stucco i tifosi, che non si aspettavano un simile atteggiamento da parte sua dopo un’altra sconfitta consecutiva.

2026-02-11 00:50:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’allenatore degli Spurs crede che non affronterà il licenziamento nonostante abbia perso di nuovo in Premier League L’allenatore del Tottenham Thomas Frank afferma di non aver paura di essere licenziato nonostante non sia riuscito a vincere di nuovo una partita di Premier League nel 2026. Gli Spurs sono scivolati sempre più vicini alla battaglia per la retrocessione dopo aver perso 2-1 contro il Newcastle martedì sera, con Malick Thiaw e Jacob Ramsey che hanno realizzato una potenziale rimonta dopo che Archie Gray ha pareggiato nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Thomas Frank lascia senza parole i tifosi del Tottenham con una sorprendente ammissione nell’intervista post partita dopo la sconfitta del Newcastle

Approfondimenti su Tottenham Frank

Guglielmo Vicario si mostra fierissimo dei compagni di squadra nonostante l’ultima sconfitta contro il Manchester United.

Thomas Frank, allenatore del Bournemouth, ha definito la sconfitta per 3-2 contro il Tottenham, conclusasi con il gol di Semenyo al 95°, come estremamente dolorosa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Tottenham Frank

Argomenti discussi: Thomas Frank - è finita! Il Tottenham rischia la retrocessione sotto la guida dell'allenatore danese e deve apportare cambiamenti radicali in tutto il club prima che sia troppo tardi.; Premier League Soccer 2026: streaming in diretta di Manchester United vs. Tottenham; Thomas Frank says Tottenham have ‘very serious’ owners following Paratici comments; Frank e il Tottenham disperati di vincere.

Thomas Frank sulla famiglia Lewis: "Proprietari seri e affidabili" di Virgilio Covelli - facebook.com facebook

#KoloMuani, il #Tottenham fa muro e Thomas #Frank lo schiera titolare contro il #ManCity Continua a non sbloccarsi il ritorno del francese alla #Juventus x.com