Marco Belinelli al The Space Cinema di Roma

Al The Space Cinema di Roma si è svolta una proiezione speciale del film The Basketball Dream, con la presenza dell’atleta Marco Belinelli, che ha salutato il pubblico presente. L’evento ha attirato numerosi spettatori interessati alla pellicola e alla partecipazione dell’atleta, che si è mostrato disponibile a interagire con il pubblico durante l’iniziativa.

Cosa: Proiezione speciale del film The Basketball Dream – Marco Belinelli con saluto dell’atleta in sala.. Dove e Quando: Lunedì 16 marzo 2026, ore 18:25, presso il The Space Cinema Roma Parco de’ Medici.. Perché: Un’occasione unica per incontrare dal vivo il primo italiano nella storia a vincere un titolo NBA e scoprire il suo percorso umano e professionale.. Il grande basket approda sul grande schermo nella Capitale, portando con sé il carisma di uno dei suoi interpreti più iconici. Il The Space Cinema Roma Parco de’ Medici si conferma un punto di riferimento per la cultura e l’intrattenimento a Roma, proseguendo una programmazione di eventi speciali che mira a connettere il pubblico con i protagonisti della scena contemporanea. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Marco Belinelli al The Space Cinema di Roma Articoli correlati Evento Scuole 17 e 18 marzo: Marco Belinelli al Cinema. Un’opportunità educativa straordinaria per tutte le scuole secondarie di I e II gradoPresentiamo un’iniziativa nazionale dedicata alle scuole: portare studenti e studentesse al cinema il 17 e 18 marzo per la proiezione speciale del... Gabriele Muccino e Carolina Crescentini al The Space Cinema Roma Moderno per "Le cose non dette”Prosegue al The Space Cinema Roma Moderno la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della... Contenuti utili per approfondire Marco Belinelli Temi più discussi: Marco Belinelli: il campione del cesto; Marco Belinelli: Rivedermi nel docufilm mi ha emozionato; The basketball dream: il sogno di Marco Belinelli e l'amore per lo sport in un film; Il sogno di Belinelli in un docufilm: Ai giovani dico: fate in modo che ne valga la pena. Marco Belinelli: «Bambini, credete nei sogni!». Ieri la presentazione del docufilm The Basketball DreamOra che il rumore dei palazzetti ha lasciato spazio alla tranquillità quotidiana, Marco Belinelli si gode a pieno la sua nuova vita da papà delle piccole Nina Sophie e Deva Vittoria, ... pianetabasket.com Marco Belinelli: «Dopo l'addio allo basket mi godo la famiglia e le mie due figlie. Il legame con le mie radici mi ha dato la forza di combattere anche in NBA»Il documentarioThe Basketball Dream - Marco Belinelli, il 16-17-18 marzo nelle sale, racconta l'epopea dell'unico cestista italiano vincitore di un titolo fra i professionisti americani. Ai giovani di ... vanityfair.it C’è un filo invisibile che lega San Giovanni in Persiceto alle luci accecanti dell'NBA, un filo che Marco Belinelli ha tessuto con dedizione, sacrifici e quel tiro "ignorante" che lo ha reso un'icona globale. Si intitola The Basketball Dream ed è il viaggio cinematogr - facebook.com facebook Carsen Edwards è il giocatore della Virtus Bologna che ha segnato più punti in una singola stagione della nuova EuroLega (ora a quota 519 punti). Superato il record di Marco Belinelli (493 punti totali nella stagione 2023/24). @VuNereBologna #Virtus x.com