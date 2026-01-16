Locatelli Spalletti esalta il capitano della Juve | le parole del tecnico sono molto chiare Cosa ha detto

Durante la conferenza stampa, Spalletti ha commentato il rendimento di Locatelli, sottolineando il ruolo fondamentale del centrocampista nella squadra. Le sue parole hanno evidenziato l'importanza del capitano della Juventus, evidenziando qualità e leadership. Un intervento che ha messo in luce l’apprezzamento del tecnico per il contributo di Locatelli, confermando il suo ruolo chiave all’interno del progetto della Juventus.

Locatelli, Spalletti in conferenza si è soffermato sul proprio capitano elogiando il centrocampista della Juve. Le sue parole sono molto chiare. Manuel Locatelli in queste settimane è stato sempre al centro di molte critiche. Chi ripone fiducia su di lui è Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero nella conferenza stampa pre Cagliari Juve ha elogiato il centrocampista confermandolo 'capitano'. PAROLE – «Secondo me ci sono dei dati che parlano per Locatelli. Dopo Modric è uno dei passaggi chiave più riusciti in Serie A. Le statistiche servono fino a un certo punto ma per certi versi mettono conoscenza.

