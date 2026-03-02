Dopo la partita tra Cremonese e Milan, Paolo Assogna ha commentato la prestazione di Leao, definendola insufficiente e criticando un gol sbagliato dal giocatore. Assogna ha espresso il suo giudizio sulla prova del calciatore rossonero, evidenziando un errore clamoroso durante il match. Le sue parole si sono concentrate sulla valutazione della performance di Leao in quella occasione specifica.

Quest'oggi alle ore 12:30 è andato in scena allo stadio 'Zini' il match tra la Cremonese di Davide Nicola e il Milan di Massimiliano Allegri. Il giornalista e opinionista Tv Paolo Assogna ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione dei rossoneri ai microfoni di Sky Sport 24. In particolare, il giornalista si è soffermato sul portoghese Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole. LEGGI ANCHE: Guirassy il colpo giusto in attacco per il Milan? Numeri, costo e stipendio "Per me Leao insufficiente. Ha sbagliato un gol clamoroso su imbucata di Fofana che poteva mettere la partita su binari più scorrevoli: un errore grave. Cambia tanto il passaggio da esterno a centravanti: ti cambia il mondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Assogna boccia Leao: “Per me insufficiente. Ha sbagliato un gol clamoroso”

