Folle inseguimento da Villaricca a Scampia | 26enne arrestato nello zaino kit per rubare auto

Notte di tensione tra Villaricca e Scampia, nell’area nord di Napoli. I carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato per resistenza il 26enne Alessandro Russo, già noto alle forze dell’ordine, al termine di un inseguimento di circa 6 chilometri tra manovre pericolose e strade percorse contromano. Tutto è iniziato a Villaricca, nonostante la pioggia battente. Una pattuglia dell’Arma ha notato un’auto ferma ma con il motore acceso nei pressi del McDonald’s. A bordo della Toyota Aygo c’erano tre persone. Alla vista dei militari, il conducente è partito improvvisamente, ignorando l’alt e rischiando anche di investire un passante. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

