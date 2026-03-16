Mara Venier contro Teo Mammucari a Domenica In | Sei un pirla che non capisce i momenti | VIDEO

Durante l’ultima puntata di Domenica In, trasmessa domenica 15 marzo su Rai 1, Mara Venier ha interrotto e ripreso in diretta Teo Mammucari, membro del cast, rivolgendo a lui un commento diretto e senza mezzi termini. La conduttrice ha definito Mammucari “un pirla che non capisce i momenti”, creando un momento di tensione e imbarazzo davanti alle telecamere.

Attimi di tensione ed imbarazzo nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, in onda su Rai 1 nel pomeriggio di domenica 15 marzo, con la conduttrice Mara Venier che ha ripreso in diretta Teo Mammucari, nel cast della trasmissione. Il tutto è avvenuto al termine della puntata quando la presentatrice, visibilmente commossa, ha voluto rendere omaggio a uno dei cameraman storici della trasmissione, prossimo alla pensione. “Non ce l’ho fatta a non parlare, non potevo” ha affermato la conduttrice mentre abbracciava il tecnico della Rai. “Questo signore, dopo quarant’anni in Rai, va in pensione. Grazie a nome mio e a nome di tutti” ha aggiunto Mara Venier. 🔗 Leggi su Tpi.it

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