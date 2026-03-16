manuale di economia personale per rendere pop anche la finanza

È stato pubblicato un nuovo manuale di economia personale che mira a rendere più accessibile il mondo della finanza. L’obiettivo è aiutare le persone a comprendere meglio i concetti di base e a muoversi con maggiore consapevolezza nelle scelte economiche quotidiane. Nel testo si affrontano anche i rischi associati alle promesse di arricchimento facile presenti in molti messaggi online.

Vuoi sapere perché ci sono buone ragioni per diffidare di quel "clicca e diventa ricco" sul web? Quando può essere il caso di farsi un debito? E come fare per non diventare un "pensiomorto" e vivere dignitosamente una volta raggiunta la veneranda età in cui ci si potrà ritirare dal lavoro? A questo e a tanti altri quesiti tenta di rispondere "Manuale di economia personale per chi odia i manuali", Effatà Editrice, libro scritto dalla giornalista del settimanale economico Moneta Valeria Panigada insieme alle consulenti finanziarie e formatrici Giulia Grignani e Marta Andrate. Loro sono parte di Kermasofia, ente del terzo settore che opera per l'emancipazione femminile attraverso l'educazione finanziaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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