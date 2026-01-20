Guardia di Finanza a Bari la visita del sottosegretario all' Economia Savino

Il sottosegretario all'Economia Sandra Savino ha visitato il Comando Regionale della Guardia di Finanza a Bari in occasione di un incontro istituzionale. L'iniziativa ha avuto lo scopo di approfondire le attività e le sfide del corpo sul territorio pugliese, sottolineando l'importanza della collaborazione tra istituzioni per il contrasto all'illegalità e la tutela economica.

Il sottosegretario all'Economia Sandra Savino ha visitato il Comando Regionale Puglia a Bari nel corso di un appuntamento istituzionale. La componente del governo è stata accolta nella caserma 'Macchi' dal comandante regionale, il generale di Divisione Guido Mario Geremia

