Guardia di Finanza a Bari la visita del sottosegretario all' Economia Savino

Il sottosegretario all'Economia Sandra Savino ha visitato il Comando Regionale della Guardia di Finanza a Bari in occasione di un incontro istituzionale. L'iniziativa ha avuto lo scopo di approfondire le attività e le sfide del corpo sul territorio pugliese, sottolineando l'importanza della collaborazione tra istituzioni per il contrasto all'illegalità e la tutela economica.

Il sottosegretario all'Economia Sandra Savino ha visitato il Comando Regionale Puglia a Bari nel corso di un appuntamento istituzionale. La componente del governo è stata accolta nella caserma ‘Macchi’ dal comandante regionale, il generale di Divisione Guido Mario Geremia e ha incontrato, oltre.🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Guardia di finanza, visita del comandante interregionale dell’Italia sud-occidentale al comando provinciale di Palermo Leggi anche: Il prefetto in visita al comando provinciale della guardia di finanza Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Concorso Guardia di Finanza Allievi Ufficiali 2026: 69 posti per diplomati; Perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede del Garante Privacy: indagati il presidente e gli altri componenti dell’Autorità per corruzione e peculato; L’assessore al Bilancio Pantaloni incontra il comandante regionale della Guardia di Finanza; Concorso guardia di finanza 2026: pubblicato bando per 69 allievi ufficiali. Concorso Accademia Guardia di Finanza 2026 per 69 Allievi Ufficiali: BandoÈ stato indetto il bando di concorso Accademia della Guardia di finanza 2026, per l’ammissione di 69 allievi ufficiali. La selezione è rivolta ai diplomati. Ecco il bando da scaricare e tutte le infor ... ticonsiglio.com Etna, la guardia di finanza salva una famiglia svizzera con una bambina di 4 anniUna famiglia di turisti svizzeri, con una bambina di appena quattro anni, è stata tratta in salvo nella serata di ieri sull?Etna, sorpresa da una violenta bufera di neve che l?aveva bloccata in un?are ... msn.com Guardia Finanza Marche e Università Urbino, formazione finanzieri e messaggio legalità. Rinnovato il Protocollo di collaborazione, seminari, incontri e conferenze #ANSA x.com VIDEO | Maltempo e bufera sull’Etna, famiglia salvata dalla guardia di finanza https://qds.it/video-maltempo-bufera-etna-famiglia-salvata-guardia-finanza/ - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.