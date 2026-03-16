Mansouri ucciso a Rogoredo contestato l’omicidio premeditato a Cinturrino | altri due poliziotti indagati
Un assistente capo del commissariato Mecenate è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso un giovane durante un controllo anti droga a Rogoredo, Milano, il 26 gennaio scorso. L’uomo, identificato come Carmelo Cinturrino, deve rispondere di omicidio premeditato. Sono inoltre indagati altri due poliziotti coinvolti nell’episodio, mentre la vittima si chiamava Abderrahim Mansouri.
(Adnkronos) – Deve rispondere di omicidio premeditato l'assistente capo del commissariato Mecenate Carmelo Cinturrino arrestato per aver sparato e ucciso Abderrahim Mansouri, il giovane pusher ammazzato lo scorso 26 gennaio in un controllo anti droga nel boschetto di Rogoredo a Milano. L'aggravante emerge nella richiesta di incidente probatorio, firmato dal procuratore Marcello Viola e dal. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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