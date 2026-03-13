Napoli e il lavoro di Giovanni Manna in estate | già definiti due riscatti da 60 milioni di euro

Il Napoli ha avviato il suo mercato estivo con decisione, già prima dell’apertura ufficiale. La società sta lavorando a due riscatti da 60 milioni di euro, e al centro delle operazioni c’è la possibile conferma di Giovanni Manna come responsabile del settore mercato. La scelta riguarda soprattutto la pianificazione delle operazioni di mercato in vista della prossima stagione.

Il mercato estivo del Napoli comincia prima ancora di aprire ufficialmente e passa da una questione societaria importante: la probabile conferma di Giovanni Manna come uomo mercato del club azzurro. Un segnale di continuità che potrebbe indirizzare le strategie della prossima stagione, ma che allo stesso tempo pone subito una sfida economica rilevante per il presidente Aurelio De Laurentiis. Prima di pensare ai nuovi acquisti, il Napoli dovrà infatti affrontare due operazioni già programmate ma tutt’altro che leggere dal punto di vista finanziario. Si tratta dei riscatti di Rasmus Hojlund e di Alisson Santos. Il primo rappresenta l’investimento più significativo: circa 44 milioni di euro per assicurarsi definitivamente l’attaccante danese, arrivato in prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

