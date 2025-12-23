Pagannini | Napoli Supercoppa segnale forte A gennaio rinforzi mirati

"> La vittoria del Napoli in Supercoppa contro il Bologna rappresenta molto più di un semplice trofeo. È un segnale forte, interno ed esterno, come sottolineato da Paolo Paganini, ospite di Maracanà su TMW Radio, nel commentare il momento della squadra di Antonio Conte. «Conte aveva il dente avvelenato – ha spiegato Paganini a TMW Radio – il ko di Bologna aveva generato polemiche nello spogliatoio e nell’ambiente, e questo ha dato una motivazione in più». Secondo il giornalista, la risposta del gruppo è arrivata soprattutto da quei calciatori finiti “sul banco degli imputati”: «Penso a Neres, che dopo quella partita è stato determinante. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

