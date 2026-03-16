manfredonia strani rifiuti portati a riva dalle forti correnti

A Manfredonia questa mattina sono stati trovati rifiuti di varia natura sulla spiaggia, portati dalle intense correnti marine. Le abbondanti piogge delle ultime ore nel golfo hanno causato lo spostamento dei materiali verso la costa, che si presenta ricoperta di detriti di diversa tipologia. La situazione si è ripetuta dopo le precipitazioni recenti, con l’area che continua a essere interessata da fenomeni meteorologici.

MANFREDONIA – Strani rifiuti portati dalle forti correnti a riva, è successo a Manfredonia questa mattina, dopo le abbondanti pioggie che hanno interessato il golfo nelle scorse ore, e che la interesseranno anche nelle prossime ore. E’ cosi che dei contenitori di legno sono approdati sulle rive di Manfredonia. Pronto l’intervengo della capitaneria di porto. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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