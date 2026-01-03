Venezuela forti esplosioni a Caracas Gravissima aggressione Usa Trump | Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese
Nella notte a Caracas si sono verificate diverse esplosioni e sorvoli aerei a bassa quota, con almeno sette esplosioni segnalate intorno alle 2 del mattino. Le autorità riferiscono di una grave aggressione, attribuita agli Stati Uniti, che avrebbe portato alla cattura di Maduro e della sua consorte. La situazione rimane in evoluzione, con ripercussioni politiche e di sicurezza nel paese.
Almeno sette esplosioni e aerei a bassa quota sono stati uditi intorno alle 2 del mattino, ora locale, nella capitale venezuelana Caracas. Lo scrive Reuters sul suo sito. Non è stato immediatamente chiaro cosa ci fosse dietro le esplosioni. Il governo venezuelano, il Pentagono e la Casa Bianca, in prima battuta, non hanno risposto alle richieste di commento. Sotto attacco ci sarebbero il palazzo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
