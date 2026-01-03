Venezuela forti esplosioni a Caracas Gravissima aggressione Usa Trump | Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese

Nella notte a Caracas si sono verificate diverse esplosioni e sorvoli aerei a bassa quota, con almeno sette esplosioni segnalate intorno alle 2 del mattino. Le autorità riferiscono di una grave aggressione, attribuita agli Stati Uniti, che avrebbe portato alla cattura di Maduro e della sua consorte. La situazione rimane in evoluzione, con ripercussioni politiche e di sicurezza nel paese.

Venezuela: sette forti esplosioni e aerei a bassa quota a Caracas - Almeno sette esplosioni e aerei a bassa quota sono stati uditi intorno alle 2 del mattino, ora locale ... ilsole24ore.com

Esplosioni a Caracas, Maduro: «Grave aggressione Usa» - Esplosioni a Caracas, Maduro: «Grave aggressione Usa». lettera43.it

Forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (le 7 in Italia) a Caracas e in altre località nei dintorni. Almeno sette esplosioni e aerei a bassa quota sono stati uditi nella capitale venezuelana, - facebook.com facebook

#Venezuela | La #Farnesina, l'Ambasciata d'Italia e il Consolato Generale seguono la situazione a Caracas a seguito delle forti esplosioni avvenute in città questa mattina. Ministro @Antonio_Tajani è informato e ne segue l’evoluzione. Per emergenze o segn x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.