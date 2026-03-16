Manfredonia-Paganese 3-1 Novelli non ci sta | Il risultato non rispecchia quanto si è visto in campo

Nel match tra Manfredonia e Paganese, il risultato finale è stato di 3-1 a favore dei locali. L’allenatore della Paganese ha commentato che il risultato non riflette quanto mostrato in campo, sottolineando che il calcio è così. La partita si è conclusa con il Manfredonia in vantaggio, mentre il tecnico della Paganese ha espresso il suo disappunto per l’esito della gara.

“Il risultato non rispecchia quanto si è visto in campo, ma il calcio è questo”: così l’allenatore della Paganese al termine della sconfitta maturata sul campo di Manfredonia per tre reti ad una. ”Quando siamo passati in vantaggio, abbiamo avuto anche occasioni per il 2-0, rischiando poco o nulla” sottolinea “Abbiamo sbagliato qualche scelta ed il risultato è stato determinato da errori individuali”. Anche qualche polemica arbitrale per il mister campano, ex della gara: “Due o tre decisioni discutibili, ma non dobbiamo innervosirci. Dobbiamo essere più forti di tutto”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia-Paganese 3-1, Novelli non ci sta: “Il risultato non rispecchia quanto si è visto in campo” Articoli correlati Juventus Virtus Entella Under 17 0-0 LIVE: fine prima frazione, pareggio risultato più giusto per quanto visto in campoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Manfredonia-Paganese: modalità tagliandiDi seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Paganese in programma Domenica 15 Marzo alle ore 15:30. Contenuti utili per approfondire Manfredonia Paganese 3 1 Novelli non ci... Temi più discussi: SERIE D | MANFREDONIA-PAGANESE 3-1; Manfredonia rimonta la Paganese: allo Stadio Miramare finisce 3-1; Tabellino partita Manfredonia Calcio 1932 vs Paganese Calcio 1926; Paganese sconfitta a Manfredonia: 3-1 per i pugliesi in rimonta. Manfredonia da sballo: 3-1 alla Paganese, scatto salvezzaManfredonia da sballo: 3-1 alla Paganese, scatto salvezza Il Manfredonia batte 3-1 la Paganese al Miramare e raggiunge quota 35 in classifica, a +3 dalla ... ilsipontino.net DONIA TOP Manfredonia rimonta la Paganese: al Miramare finisce 3-1Al Miramare, dunque, i biancocelesti regalano ai tifosi una vittoria importante, frutto di determinazione e spirito di squadra. statoquotidiano.it IL TRENINO DEL MIRAMARE! Anche dopo la vittoria contro la Paganese, l'esultanza della Gradinata Est con i giocatori del Manfredonia Calcio. #manfredonia #manfredoniacalcio #paganese #seried #ilsipontino - facebook.com facebook