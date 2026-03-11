Manfredonia-Paganese | modalità tagliandi

Da ilsipontino.net 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la partita tra Manfredonia e Paganese, in programma domenica 15 marzo alle 15:30, sono state comunicate le modalità di vendita dei biglietti. Sono disponibili dettagli sui prezzi e le procedure per acquistare i tagliandi, con indicazioni specifiche per l’accesso allo stadio. I tifosi possono trovare tutte le informazioni necessarie su come ottenere i biglietti prima dell’incontro.

Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Paganese in programma Domenica 15 Marzo alle ore 15:30. SETTOREINTERORIDOTTO*TRIBUNA CENTRALISSIMA ROSSA€ 23.00TRIBUNA LATERALE GLU-GIALLA€ 18.00€ 15.00GRADINATA EST€ 12.00€ 8.00CURVA SUD P. COTUGNO€ 10.00€ 6.00CURVA NORD SETTORE OSPITI€ 10.00€ 6.00UNDER 12 GRATIS I biglietti ridotti sono disponibili esclusivamente presso il botteghino, previa esibizione di un documento di identità valido. Per accedere è necessario ritirare il ticket omaggio al botteghino entro sabato ore 12:00, presentandosi con documento di riconoscimento del minore. Ingresso consentito solo se accompagnati da un adulto in possesso di biglietto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

manfredonia paganese modalit224 tagliandi
© Ilsipontino.net - Manfredonia-Paganese: modalità tagliandi

Articoli correlati

Leggi anche: Manfredonia-Paganese alle ore 15.30

Manfredonia-Paganese, l’appello della Est: “Tutti in Gradinata!”“Noi ci crediamo veramente, dai Manfredonia devi vincere, noi siamo qui solo per te, dai forza biancoazzurri alè!” Ma la domenica un solo boato mette...

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.