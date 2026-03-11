Manfredonia-Paganese | modalità tagliandi

Per la partita tra Manfredonia e Paganese, in programma domenica 15 marzo alle 15:30, sono state comunicate le modalità di vendita dei biglietti. Sono disponibili dettagli sui prezzi e le procedure per acquistare i tagliandi, con indicazioni specifiche per l’accesso allo stadio. I tifosi possono trovare tutte le informazioni necessarie su come ottenere i biglietti prima dell’incontro.

Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Paganese in programma Domenica 15 Marzo alle ore 15:30. SETTOREINTERORIDOTTO*TRIBUNA CENTRALISSIMA ROSSA€ 23.00TRIBUNA LATERALE GLU-GIALLA€ 18.00€ 15.00GRADINATA EST€ 12.00€ 8.00CURVA SUD P. COTUGNO€ 10.00€ 6.00CURVA NORD SETTORE OSPITI€ 10.00€ 6.00UNDER 12 GRATIS I biglietti ridotti sono disponibili esclusivamente presso il botteghino, previa esibizione di un documento di identità valido. Per accedere è necessario ritirare il ticket omaggio al botteghino entro sabato ore 12:00, presentandosi con documento di riconoscimento del minore. Ingresso consentito solo se accompagnati da un adulto in possesso di biglietto.