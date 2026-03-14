Big match al Miramare le probabili di Manfredonia-Paganese
Al Miramare si prepara un grande confronto tra Manfredonia e Paganese, con alcune variazioni nella formazione. Il Manfredonia conta di schierare di nuovo il centrocampista nato nel 2006, Di Maso, mentre la Paganese dovrà fare a meno del 2006 Isufi, che è stato escluso dalla partita. La sfida si preannuncia importante per entrambe le squadre.
Nel Manfredonia rientra il 2006 Di Maso, la Paganese perde il suo 2006 Isufi. Tornano Giglio e Hernaiz dal 1?? MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Giglio, Spinelli; Rondinella, Di Maso (06), Ceparano, Carullo; Jallow, Hernaiz; Urain. Allenatore: Pezzella. PAGANESE (4-3-3): Gallo (06), Piga, De Nova, Figueras,. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Articoli correlati
PassionSport Manfredonia al Miramare contro l’Etra BarlettaSpeciale 8 Marzo In occasione della Giornata Internazionale della Donna, invitiamo tutte le nostre tifose a colorare gli spalti: la vostra passione è...
Ecco la terna di Manfredonia-PaganeseScelta la terna di Manfredonia-Paganese: la gara del Miramare sarà diretta dal signor Cosimo Papi di Prato.
Aggiornamenti e notizie su Big match al Miramare le probabili di...
Temi più discussi: Manfredonia, la salvezza passa dal Miramare: il calendario non è alleato, domenica c’è l’ex capolista Paganese; Manfredonia, la salvezza passa dal Miramare: sfida alla Paganese; Barletta-Martina: big match del Girone H in diretta su Antenna Sud; Big match al Miramare, le probabili di Manfredonia-Paganese.
MANFREDONIA PAGANESE Manfredonia, la salvezza passa dal Miramare: sfida all’ex capolista Paganesel vantaggio di un punto sul sestultimo posto è prezioso ma non sufficiente a garantire tranquillità in vista del rush finale ... statoquotidiano.it
Serie D, girone H: grande attesa a Pagani per Paganese-BarlettaSpettatore interessato del big match sarà il Martina, impegnato in casa contro il Ferrandina e pronto ad approfittare di un eventuale passo falso delle prime due. agro24.it
SERIE D | Manfredonia, la salvezza passa dal Miramare: il calendario non è alleato, domenica c’è l’ex capolista Paganese #manfredonia #sport - facebook.com facebook