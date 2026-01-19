Maltempo scuole chiuse e allerta meteo rossa in Sicilia Sardegna e Calabria il 20 gennaio | i comuni coinvolti

Il 20 gennaio, Sicilia, Sardegna e Calabria sono interessate da un’allerta meteo rossa, a causa di intense condizioni di maltempo. La Protezione Civile ha disposto la chiusura delle scuole e adottato misure di sicurezza nei comuni coinvolti, per fronteggiare il rischio idraulico e idrogeologico. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti responsabili per garantire la sicurezza di tutti.

