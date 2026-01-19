Maltempo oggi allerta meteo rossa per Sicilia e Sardegna arancione in Calabria per l’arrivo del ciclone Harry | scuole chiuse

Aggiornamenti sul maltempo di oggi, lunedì 19 gennaio, con l’arrivo del

Le ultime notizie in diretta sul maltempo, aggiornamenti di oggi lunedì 19 gennaio. Complice l'arrivo del "ciclone Harry" previsti temporali sulle Isola e l'Italia meridionale: allerta rossa della Protezione civile su Sicilia e Sardegna, arancione sulla Calabria. Scuole chiuse in decine di comuni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Allerta meteo: burrasche, neve a bassa quota e scuole chiuse. Il ciclone Harry investe Sicilia, Calabria e Sardegna

Lunedì, diverse regioni italiane saranno interessate da condizioni meteorologiche avverse a causa del ciclone Harry. Sono previste burrasche, nevicate a bassa quota e possibili disagi, con scuole chiuse in alcune aree. Le province di Sicilia, Calabria e Sardegna sono tra le più colpite. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Allerta meteo scuole chiuse lunedì 19 gennaio: rossa in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. Stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Lunedì 19 gennaio, scuole chiuse in diverse regioni italiane a causa delle allerte meteo: rosso in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. La misura coinvolge numerosi comuni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico. L’elenco delle località interessate sarà aggiornato man mano. Si tratta di un’ulteriore fase di maltempo che interessa il paese, richiedendo attenzione e precauzioni per tutta la popolazione.

