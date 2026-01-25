Maltempo sopralluogo di Occhiuto a Siderno per valutare i danni del ciclone Harry

Questa mattina, il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha effettuato un sopralluogo a Siderno per valutare i danni causati dal ciclone Harry. L’evento meteorologico ha provocato ingenti danni sul territorio, e l’amministrazione regionale si è recata sul posto per verificare la situazione e pianificare eventuali interventi di sostegno. L’attenzione rimane alta sulla gestione delle conseguenze del maltempo nella zona.

Il presidente della regione ha incontrato la sindaca Fragomeni e le istituzioni locali per pianificare interventi urgenti e salvare la stagione estiva Accompagnato dalla sindaca Maria Teresa Fragomeni, Occhiuto ha voluto rendersi conto personalmente della situazione, manifestando vicinanza e attenzione verso la comunità locale. Un gesto concreto, sottolineato anche dall’impegno pubblico del Presidente a sostenere la ripresa della città e a tutelare la stagione estiva, fondamentale per l’economia locale. All’incontro hanno partecipato anche il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, e il deputato Francesco Cannizzaro, che hanno fortemente voluto la visita per valutare direttamente sul campo i danni e coordinare le azioni necessarie.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Ciclone Harry, sopralluogo sul lungomare di SidernoIl sopralluogo sul lungomare di Siderno, effettuato in occasione di Ciclone Harry, ha permesso alle autorità di valutare i danni causati dall'evento atmosferico.

Siderno, riapre il tratto centrale del lungomare: ripartenza dopo i danni del ciclone HarrySiderno, in provincia di Reggio Calabria, ha riaperto il tratto centrale del lungomare, segnando un passo importante nella ripresa dopo i danni causati dal ciclone Harry.

