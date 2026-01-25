Maltempo a Siderno sopralluogo di Occhiuto per valutare i danni del ciclone Harry

Questa mattina a Siderno, il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha effettuato un sopralluogo per valutare i danni causati dal ciclone Harry. L’evento meteorologico ha provocato ingenti conseguenze sul territorio, rendendo necessario un intervento di verifica e valutazione degli effetti. L’operazione mira a comprendere l’entità dei danni e a pianificare eventuali interventi di ripristino.

Questa mattina Siderno ha accolto il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, giunto in città per un sopralluogo volto a verificare i gravi danni causati dal ciclone Harry, che ha recentemente colpito il territorio con violenza, lasciando dietro di sé ingenti devastazioni.

