Latina malore alla guida | si accosta e viene soccorso dalla Polizia Locale

Un automobilista a Latina ha accusato un malore mentre era alla guida di una Fiat Punto. Prima di perdere conoscenza, è riuscito ad accostare e a fermare il veicolo. La Polizia Locale è intervenuta prontamente per soccorrerlo. L’intervento tempestivo ha permesso di garantire la sicurezza dell’uomo e di gestire la situazione in modo efficace.

Ha accusato un malore mentre era al volante di una Fiat Punto e, prima di perdere conoscenza, ha avuto la lucidità di accostare e fermare l'auto. L'intervento in via Villafranca. A notare l'uomo accasciato sul volante sono stati gli agenti della Polizia Locale di Latina, impegnati in un servizio di controllo. L'episodio è avvenuto ieri poco prima delle 14 in via Villafranca, a poca distanza da via dei Mille e dal Palabianchini. L'allarme e il trasporto in ospedale. È scattata subito la chiamata al numero di emergenza: sul posto è arrivata un' ambulanza e l'uomo è stato trasportato in condizioni delicate all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

