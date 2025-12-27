Parioli ha un malore alla guida il giorno di Natale | salvato da passanti e dalla polizia locale
Erano circa le 13 del giorno di Natale quando una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale del II gruppo Parioli è intervenuta salvando un cittadino colto da un malore mentre era alla guida. Gli agenti stavano transitando su viale Parioli quando una donna è scesa da un’auto poco più avanti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
