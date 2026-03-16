Malfunzionamenti e piattaforma in tilt a rischio la spesa con Everli | shopper in sciopero a Milano

Gli shopper che collaborano con la piattaforma Everli hanno deciso di scioperare oggi a Milano, interrompendo il lavoro dalle 12 alle 16. La protesta nasce da problemi tecnici e malfunzionamenti della piattaforma, che hanno messo a rischio le operazioni di consegna e la spesa dei clienti. La giornata di sciopero interessa le attività nel capoluogo lombardo e si protrae per quattro ore.

Lunedì di protesta per i lavoratori della piattaforma: i sindacati denunciano malfunzionamenti continui che impediscono di fare la spesa e riducono i guadagni Stato d'agitazione degli shopper che lavorano tramite la nota piattaforma Everli. Oggi, lunedì 16 marzo, annunciate quattro ore di sciopero dalle 12 alle 16. Gli shopper si sono riuniti in presidio davanti alla sede dell'azienda, in via Duccio Boninsegna 10 a Milano. Lo stop è stato annunciato da NIdiL CGIL, Felsa CISL e UILTemp. La mobilitazione è stata decisa “a causa dei continui malfunzionamenti della piattaforma, in particolare dei blocchi della carta Soldo, lo strumento di pagamento utilizzato per fare la spesa nei supermercati”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Articoli correlati Esselunga amplia i servizi: con Everli si può ordinare la spesa online e riceverla a casa entro poche oreA Forlì, in via Ravegnana, dove l’odore di pane appena sfornato si mescola a quello di frutta fresca che affiora dai banchi del supermercato, un... Malfunzionamenti nella nuova cartella clinica elettronica, la denuncia del Cimo: «Ospedali in tilt, servono interventi immediati»ANCONA – Il nuovo sistema informatico clinico-gestionale introdotto nelle strutture sanitarie delle Marche presenta gravi malfunzionamenti. Approfondimenti e contenuti su Malfunzionamenti e piattaforma in tilt... Discussioni sull' argomento Internet, connessione lentissima e mancanza di copertura in Brianza? La rete in fibra ottica nell'80% delle case; Come un'esplosione ad ampio raggio: l'intelligenza artificiale ha già fatto danni ad Amazon (e perché l'azienda di Bezos non fa marcia indietro); Medici di famiglia Milano: Sistema Siss in crash. A rischio ricette e certificati; Sanità, TreC sotto accusa: Sistema in tilt anche per le visite private. Malfunzionamenti e piattaforma in tilt, a rischio la spesa con Everli: shopper in sciopero a MilanoStato d'agitazione degli shopper che lavorano tramite la nota piattaforma Everli. Oggi, lunedì 16 marzo, annunciate quattro ore di sciopero dalle 12 alle 16. Gli shopper si sono riuniti in presidio ... milanotoday.it Il video è rivolto soprattutto agli utenti abituali di altri redattori e/o gestionali. Avere SLpct a disposizione è il miglior salvagente in caso di emergenza e malfunzionamenti. Oltre al fatto che per alcune tipologie di deposito può essere meno critico di altri. [https://y - facebook.com facebook