Esselunga amplia i servizi | con Everli si può ordinare la spesa online e riceverla a casa entro poche ore

A Forlì, in via Ravegnana, i clienti possono ora ordinare la spesa online e riceverla a casa in poche ore. La catena ha stretto una collaborazione con Everli, permettendo di fare acquisti senza uscire di casa. Molti usano già il servizio, che sta cambiando le abitudini di chi fa la spesa in città.

A Forlì, in via Ravegnana, dove l’odore di pane appena sfornato si mescola a quello di frutta fresca che affiora dai banchi del supermercato, un cambiamento silenzioso sta già trasformando il ritmo della giornata per migliaia di clienti. Da pochi giorni, chi entra nel punto vendita Esselunga di quella via può fare un passo in più: non solo comprare la spesa, ma ordinare tutto online e riceverla a casa entro poche ore. Non è un’idea futuristica, né un progetto pilota in fase sperimentale. È già realtà, grazie a un accordo strategico tra Esselunga e Everli, il principale operatore italiano specializzato nella consegna a domicilio della spesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

