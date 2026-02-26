La storia di questa bambina di 11 anni affetta dalla Sindrome di Leigh una rara patologia genetica diventa un simbolo di resilienza contro le malattie rare come la sua
Esistono storie che hanno il potere di fermare il tempo e costringere a riflettere sul valore di ogni singolo istante. Una di queste è quella di Sarah, una bambina di 11 anni che, alla vigilia della Giornata mondiale delle malattie rare, sabato 28 febbraio, è diventata il simbolo di una lotta che unisce grazia e determinazione. Affetta dalla Sindrome di Leigh, Sarah ha recentemente trasformato il palco di uno dei teatri di Padova in uno spazio di libertà assoluta, danzando sulla sua sedia a rotelle davanti a settecento persone. Dietro alla magia di quell'esibizione, tuttavia, si cela una realtà fatta di sfide quotidiane, barriere burocratiche e una costante ricerca di dignità.
