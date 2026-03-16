Mahmood si dichiara perseguitato e lascia l’Italia | Vado in Spagna per sentirmi libero

Da secoloditalia.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mahmood ha annunciato di lasciare l’Italia e trasferirsi in Spagna, affermando di sentirsi perseguitato. La sua decisione arriva in un momento in cui si avvicinano le elezioni e segue un precedente di un artista di sinistra che aveva annunciato un’eventuale partenza in caso di esito negativo del voto. L’artista ha dichiarato che il trasferimento lo aiuterà a sentirsi più libero.

Alla vigilia di ogni tornata elettorale c’è un’artista di sinistra che annuncia l’intenzione di abbandonare l’Italia in caso di voto a lui non gradito: stavolta Mahmood ha giocato d’anticipo. Il cantautore di origine egiziana lascia l’Italia, perché si sente “perseguitato” e vuole trasferirsi in Spagna per qualche tempo per sentirsi più libero”. Alessandro Mahmood, d ue volte vincitore del Festival di Sanremo, ha annunciato la “sofferta” decisione in un’accorata intervista a Butt, rivista cult del mondo omosessuale. Come riporta il sito Gay.it, certamente non sospettabile di contenuti omofobi, Mahmood, nel servizio giornalistico, viene «fotografato in languide pose, nudo tra i vapori di una sauna, mentre fuma canne e succhia lecca lecca a forma di zuccherosi cuoricini rossi». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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