Mahmood lascia l'Italia | Mi sento come allo zoo Vado in Spagna per non essere più perseguitato

Mahmood ha annunciato il suo trasferimento in Spagna, lasciando Milano. In un messaggio pubblico ha dichiarato di voler allontanarsi dalla fama e recuperare la privacy, affermando di desiderare di camminare liberamente per strada e di poter pensare ai propri drammi senza essere perseguitato. La decisione arriva dopo aver espresso la sensazione di sentirsi come in uno zoo.

Mahmood ha annunciato il suo trasferimento in Spagna. Lascia l'Italia, in particolare Milano, per allontanarsi dalla fama e ritrovare un equilibrio con la sua privacy: "Voglio camminare liberamente per strada, per pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Mahmood lascia l’Italia: “Mi trasferisco in Spagna, mi sento tigre allo zoo” Mahmood lascia l’Italia: “Mi trasferisco in Spagna, voglio uscire senza essere perseguitato”Mahmood in una recente intervista ha dichiarato di volersi prendere più tempo per sé stesso, e di volersi trasferire in Spagna per cercare maggiore... Una selezione di notizie su Mahmood lascia Temi più discussi: Mi trasferisco in Spagna, Mahmood lascia l’Italia per fuggire dalla fama: Mi sento una tigre nello zoo. Ho bisogno di nuova ispirazione; Mahmood lascia l’Italia e va a vivere all’estero: Mi sento come in uno zoo; Mahmood lascia l’Italia, andrà a vivere in Spagna; Mahmood senza filtri: sesso, fama e la fuga dall’Italia: Mi trasferisco in Spagna. Mahmood lascia l'Italia: Mi trasferisco in Spagna, qui mi sento perseguitatoIl cantante racconta il peso della fama e la decisione di fermarsi: stop ai live nel 2026 per ritrovare ispirazione e libertà lontano dai riflettori. tgcom24.mediaset.it Mahmood lascia l'Italia: Mi trasferisco in Spagna, mi sento tigre allo zoo(Adnkronos) - Mahmood lascia l'Italia. Il cantante ha annunciato la sua volontà di trasferirsi in Spagna, a causa delle troppe attenzioni e pressioni che sente nel nostro Paese. Mi trasferisco in Spa ... msn.com Mahmood lascia l’Italia: “Mi trasferisco in Spagna, mi sento tigre allo zoo” x.com Mahmood lascia l'Italia e annuncia: «Mi trasferisco in Spagna. Ho bisogno di passare più tempo a camminare per strada, a pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato» - facebook.com facebook