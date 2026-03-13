Il cantante Mahmood ha annunciato di trasferirsi in Spagna, spiegando di voler trovare maggiore tranquillità e prendersi più tempo per sé stesso. In una recente intervista, ha affermato di aver deciso di lasciare l’Italia per evitare di essere perseguitato e di cercare un ambiente più sereno. La scelta di trasferirsi all’estero è stata comunicata pubblicamente dal cantante.

Mahmood in una recente intervista ha dichiarato di volersi prendere più tempo per sé stesso, e di volersi trasferire in Spagna per cercare maggiore tranquillità Un’intervista fiume, una conversazione intima, diretta e senza filtri. Mahmood si concede ai microfoni della rivista Butt per raccontarsitra vita privata, carriera, successi e desiderio di cambiare aria.Il cantante, tra gli artisti più influenti della sua generazione, parla apertamente di sé, dei momenti difficili degli inizi e della necessità di prendersi una pausa per ritrovare ispirazione. Uno dei passaggi più significativi riguarda la sua decisione di lasciare l’Italia.L’artista ha spiegato di volersi trasferire in Spagna,dove spera di trovare maggiore tranquillità e la possibilità di vivere la quotidianità con meno pressioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mahmood lascia l’Italia: “Mi trasferisco in Spagna, voglio uscire senza essere perseguitato”

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