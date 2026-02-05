La prima tappa della Volta Comunitat Valenciana si è trasformata in un incubo per Mads Pedersen. Durante la corsa, il ciclista danese è caduto e si è fratturato il polso e la clavicola. Ora, il team Lidl-Trek dovrà fare i conti con un inizio di stagione difficile per lui.

La nuova stagione è veramente cominciata male per Mads Pedersen. Il danese della Lidl-Trek è rimasto vittima di una caduta nella prima tappa della Volta Comunitat Valenciana e le conseguenze sono state decisamente importanti. Infatti dopo aver svolto tutti gli esami, a Pedersen sono stati diagnosticate una frattura al polso sinistro e una alla clavicola destra. Ovviamente il leader della Lidl-Trek dovrà subito delle operazioni e non si conoscono ancora i tempi di recupero. Sicuramente Pedersen dovrà poi osservare un periodo di riposo, ma la sua presenza nelle classiche di primavera è già a rischio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo, doppia frattura a polso e clavicola per Mads Pedersen

Approfondimenti su Mads Pedersen

Durante la semifinale di Supercoppa Italiana a Bologna, Federico Bernardeschi ha subito un infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo dopo soli quaranta minuti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Mads Pedersen

Argomenti discussi: LIDL TREK. DOPPIA FRATTURA PER PEDERSEN, DOMANI SARA' OPERATO; Lidl-Trek, frattura al polso sinistro e alla clavicola destra per Mads Pedersen dopo la caduta alla Valenciana: il danese sarà operato domani; Lo scontro con un canguro, la vittoria e il polso rotto.

LIDL TREK. DOPPIA FRATTURA PER PEDERSEN, DOMANI SARA' OPERATOLa prima medaglia di giornata per la nazionale italiana ai Campionati Europei di Konya arriva dal Time Trial femminile per merito di Miriam Vece: un bellissimo argento conquistato dall'azzurra che ha ... tuttobiciweb.it

Volta Valenciana: debutto vincente di Girmay, 3° Lonardi. Bravi Bruttomesso, Nencini in top10 e Pellizzari ripreso ai -2 km. Mads Pedersen cade e si ritira. https://www.tuttobiciweb.it/article/1770216891 facebook

Volta Valenciana: debutto vincente di Girmay, 3° Lonardi. Bravi Bruttomesso, Nencini in top10 e Pellizzari ripreso ai -2 km. Mads Pedersen cade e si ritira. tuttobiciweb.it/article/177021… x.com