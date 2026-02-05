Mads Pedersen infortunato | fratture a polso e clavicola

Mads Pedersen si è infortunato durante la prima tappa. L’atleta della Lidl-Trek è caduto e si è fratturato il polso e la clavicola. L’incidente ha subito complicato il suo inizio di stagione. Ora si trova sotto i controlli medici, mentre la sua partecipazione alle prossime gare resta in forse.

Una partenza di stagione particolarmente complicata ha coinvolto Mads Pedersen, corridore della Lidl-Trek, a seguito di una caduta verificatasi nella prima tappa della Volta Comunitat Valenciana. Dopo gli accertamenti, sono state riscontrate frattura al polso sinistro e frattura alla clavicola destra. Il team ha comunicato che verranno eseguite le opportune procedure per garantire un recupero completo e per minimizzare l’impatto sugli obiettivi stagionali. L’eventuale ritorno alle gare sarà annunciato non appena le condizioni lo consentiranno, senza indicare tempistiche precise. La caduta è avvenuta poco prima di una salita, momento in cui Pedersen era tra i favoriti per lo sprint odierno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Mads Pedersen infortunato: fratture a polso e clavicola Approfondimenti su Mads Pedersen Ciclismo, doppia frattura a polso e clavicola per Mads Pedersen La prima tappa della Volta Comunitat Valenciana si è trasformata in un incubo per Mads Pedersen. Pedersen contro i criterium: "Gare già decise e brutte da vedere" La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Mads Pedersen Argomenti discussi: LIDL TREK. DOPPIA FRATTURA PER PEDERSEN, DOMANI SARA' OPERATO; Ciclismo doppia frattura a polso e clavicola per Mads Pedersen. Ciclismo, doppia frattura a polso e clavicola per Mads PedersenLa nuova stagione è veramente cominciata male per Mads Pedersen. Il danese della Lidl-Trek è rimasto vittima di una caduta nella prima tappa della Volta ... oasport.it LIDL TREK. DOPPIA FRATTURA PER PEDERSEN, DOMANI SARA' OPERATOLa prima medaglia di giornata per la nazionale italiana ai Campionati Europei di Konya arriva dal Time Trial femminile per merito di Miriam Vece: un bellissimo argento conquistato dall'azzurra che ha ... tuttobiciweb.it Volta Valenciana: debutto vincente di Girmay, 3° Lonardi. Bravi Bruttomesso, Nencini in top10 e Pellizzari ripreso ai -2 km. Mads Pedersen cade e si ritira. https://www.tuttobiciweb.it/article/1770216891 facebook Volta Valenciana: debutto vincente di Girmay, 3° Lonardi. Bravi Bruttomesso, Nencini in top10 e Pellizzari ripreso ai -2 km. Mads Pedersen cade e si ritira. tuttobiciweb.it/article/177021… x.com

