Jazz valentine night al Miles Davis | Lucia Caminita canta le più belle canzoni d' amore

La notte di San Valentino al Miles Jazz Club è all’insegna delle emozioni. Lucia Caminita ha aperto il concerto con le sue interpretazioni delle più belle canzoni d’amore, facendo vibrare il pubblico presente. La serata, pensata per celebrare il sentimento più universale, ha portato in scena brani che raccontano l’amore senza bisogno di parole. Le luci soffuse e il suono caldo del jazz hanno creato un’atmosfera intima, perfetta per innamorarsi ancora una volta.

