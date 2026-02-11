Jazz valentine night al Miles Davis | Lucia Caminita canta le più belle canzoni d' amore
La notte di San Valentino al Miles Jazz Club è all’insegna delle emozioni. Lucia Caminita ha aperto il concerto con le sue interpretazioni delle più belle canzoni d’amore, facendo vibrare il pubblico presente. La serata, pensata per celebrare il sentimento più universale, ha portato in scena brani che raccontano l’amore senza bisogno di parole. Le luci soffuse e il suono caldo del jazz hanno creato un’atmosfera intima, perfetta per innamorarsi ancora una volta.
Ci sono canzoni che sanno dire “ti amo” meglio di mille parole. Per la notte più romantica dell’anno, il Miles Jazz Club si veste di emozione e poesia con una serata interamente dedicata alle Love Songs, quelle che fanno battere il cuore, ricordare, sognare. e innamorarsi ancora. Protagonista.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Miles Davis
Omaggio a Gino Paoli in chiave jazz al Miles Davis: Filippo Cottone dà voce ai suoi più grandi successi
Un omaggio a Gino Paoli in chiave jazz al Miles Davis.
Serata omaggio a Joe Cocker al Miles Jazz Club: canta Vito De Canzio
Il Miles Jazz Club ospita una serata dedicata a Joe Cocker, iconico cantante noto per la sua voce intensa e riconoscibile.
Paolo Fresu omaggia Miles Davis con due concerti in Sardegna x.com
4 anni fa ci lasciava la cantante statunitense Betty Davis (26 luglio 1945 – 9 febbraio 2022). Betty Mabry, seconda moglie di Miles Davis, incise tre album tra 1973 e 1975. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.