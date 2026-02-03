Processione notturna a Forlì | fede tradizioni e sapori della Madonna del Fuoco 2026

Forlì ha vissuto una notte intensa tra fede e tradizioni. La processione della Madonna del Fuoco ha attirato centinaia di persone che hanno camminato lungo le vie della città, portando in giro le immagini e le candele accese. La gente si è ritrovata per vivere un momento di unione, tra ricordi e momenti di preghiera. La manifestazione, che si tiene ogni anno, quest’anno ha avuto un fascino speciale, con le strade illuminate e il sorriso di chi ha partecipato. La città si è riempita di suoni, odori e colori,

Il 4 febbraio 2026, Forlì si trasforma in un crocevia di fede, memoria e tradizione con la celebrazione della Madonna del Fuoco, la patrona della città. La giornata si apre con le prime messe alle 6 del mattino, seguite da un programma ricco di riti e appuntamenti spirituali che culmineranno nella processione notturna in Duomo, un momento centrale dell'evento. Alle 18.30 di sabato 3 febbraio, già iniziata la settimana di preparazione con i vespri e le litanie, il vescovo Livio Corazza presiederà la messa solenne, che verrà trasmessa in diretta televisiva, rendendo accessibile il rito a migliaia di fedeli anche al di fuori dei confini locali.

