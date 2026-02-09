Alleanza tra l' alberghiero De Cecco e Confindustria per il liceo del Made in Italy

Questa mattina a Pescara è stata annunciata una nuova collaborazione tra l’alberghiero De Cecco e Confindustria. L’obiettivo è creare un liceo dedicato al Made in Italy, per formare giovani professionisti in grado di valorizzare le eccellenze italiane nel settore dell’ospitalità e della produzione. La scuola, che nascerà all’interno dell’Istituto Superiore “De Cecco”, punta a preparare studenti pronti a operare in un mercato globale, portando avanti la tradizione e la qualità italiane.

I dettagli dell'accordo sono stati presentati nel corso di un incontro che si è tenuto nell'istituto superiore di via dei Sabini a Pescara «Il liceo del Made in Italy all'interno dell'Iss "De Cecco" di Pescara nasce con l'obiettivo di formare professionisti capaci di promuovere e valorizzare le eccellenze nei vari settori produttivi del nostro Paese operando in un contesto globale, transnazionale. E in questo processo sarà strategica la partnership, l'alleanza con Confindustria, ovvero con il mondo delle imprese che proprio nel nostro Istituto potranno trovare quelle professionalità utili per il futuro sviluppo dei comparti produttivi del nostro territorio regionale.

A San Giovanni, il liceo si trasforma in un vero laboratorio del Made in Italy.

