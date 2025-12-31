Lvmh acquisisce Les Éditions e nomina presidente Maurice Szafran

Lvmh, gruppo leader nel settore del lusso con marchi come Fendi, Loewe e Givenchy, ha annunciato l’acquisizione completa di Les Éditions Croque Futur, casa editrice francese. Contestualmente, è stato nominato presidente Maurice Szafran. Questa operazione rafforza la presenza del gruppo anche nel settore editoriale, integrando nuove opportunità di comunicazione e cultura all’interno del suo portafoglio.

Lvmh, colosso del lusso con all'interno marchi del calibro di Fendi, Loewe e Givenchy, ha acquisito il 100% di Les Éditions Croque Futur, casa editrice francese. Così facendo le pubblicazioni Challenges, Sciences & Avenir e La Recherche entrano a far parte della società di investimento UFIPAR. A completamento dell'operazione, Lvmh ha nominato presidente di Les Éditions Maurice Szafran. Sarà anche direttore editoriale delle tre riviste. Già collaboratore storico del fondatore Claude Pedriel, il neo presidente vanta una lunga esperienza nel mondo dei media francesi. Tra le sfide che dovrà affrontare c'è quella della fidelizzazione dei lettori e l'ampliamento del proprio pubblico attraverso nuovi processi di digitalizzazione.

