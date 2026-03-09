La Powervolley di Milano affronta una difficile sfida a Verona, dove si gioca il quarto di finale dei playoff scudetto di Superlega. La squadra meneghina, che in regular season si è classificata settima, si trova di fronte alla forte squadra di Verona, seconda in classifica e detentrice della Coppa Italia 2026. La partita segna l'inizio di una fase decisiva della stagione.

È entrata nel vivo la stagione di Superlega con i quarti dei playoff scudetto. L’ Allianz Milano, da settima in classifica al termine della regular season, ha di fronte la seconda, ovvero la Rana Verona, tra le più accreditate alla corsa scudetto e vincitrice della Coppa Italia 2026. Non c’è stata praticamente sfida in terra veronese visto che l’Allianz Milano è “caduta” sotto gli attacchi scaligeri con un netto 3-0. Il club lombardo, va detto, è arrivato alla sfida senza una pedina importante come lo schiacciatore Francesco Recine, bloccato dalla rottura del tendine d’Achille. Coach Roberto Piazza, per l’ennesima volta in stagione, è stato costretto a ridisegnare la formazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Powervolley si sbriciola a Verona. Milano, i playoff cominciano in salita

Rana Verona vs. Allianz Milano - Quarti Del Monte Coppa Italia | Match Highlights

