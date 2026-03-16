Macerata il tie-break è amaro Aversa trova lo spunto finale

A Macerata si è conclusa con un tie-break amaro per la squadra di casa, mentre Aversa ha trovato lo spunto decisivo negli ultimi scambi. La partita ha visto in campo diversi giocatori, con Aversa che ha concluso con un punteggio di 3-2. Tra i nomi in evidenza ci sono stati Fall e Karyagin, mentre i giocatori di Macerata hanno tentato di resistere fino alla fine.

2 AVERSA 3 BANCA FISIOMED: Fabi 1, Novello 27, Pedron, Garello, Fall 12, Diaferia 14, Zhelev 13, Karyagin 21, Becchio 1, Gabbanelli (L1), Dolcini (L2). NE: Pesciaioli, Talevi, Maccarone. All. Giannini, Ass: Leoni. VIRTUS AVERSA: Vattovaz 13, Tallone 20, Mattei 8, Mazza, Tiozzo, Garnica 2, Guerrini 14, Benavides, Volpato 14, Raffa (L1). NE: Minelli, Agouzoul, Motzo (L2). All: Graziosi, Ass: Zambolin. Parziali: 30-32; 25-16; 25-23; 22-25; 12-15. Note – Battute punto Macerata 6 con 26 errori, Aversa 4 con 20 errori. Muri punto Macerata 13, Aversa 7, Attacco punto Macerata 52%, Aversa 48%, Ricezione positiva Macerata 49% (26% perfetta), Aversa 53% (34% perfetta). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Macerata, il tie-break è amaro. Aversa trova lo spunto finale Articoli correlati Vero Volley, finale amaro. Sconfitta al tie-break. Novara resta un tabùNovara resta tabù per la Numia Vero Volley Milano, sconfitta per la terza volta dalle piemontesi in questa stagione. Il Bisonte si sblocca: vittoria al tie break a MacerataBalducci Macerata – Il Bisonte Firenze 2-3 (23-25, 25-12, 21-25, 25-20, 13-15) CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani, Batte ne, Sismondi ne, Kokkonen... Tutti gli aggiornamenti su Macerata il tie break è amaro Aversa... Temi più discussi: Banca Macerata Fisiomed, beffa al tie-break: Aversa vince 3-2; Montesi Pesaro, rimonta da applausi: vittoria al tie-break a Macerata; Novara, che peccato: in vantaggio di 2 set, perde al tie break contro Conegliano; Volley Bergamo tie-break amaro a Cuneo. Macerata espugna Catania al tie breakCATANIA-Chi ben comincia è a metà dell’opera, dicevano. E meglio non poteva iniziare la stagione Banca Macerata Fisiomed che, con una prestazione caparbia e dalla grande tecnica, riesce a sbancare il ... corrieredellosport.it DIRETTA/ Macerata Bergamo (risultato finale 3-2): trionfo al tie-break! (volley, oggi 6 dicembre 2025)La diretta Macerata Bergamo in tv sarà in chiaro per tutti su Rai Sport e quindi anche in diretta streaming video su Rai Play in aggiunta a VBTV, in questo caso su abbonamento. Stati d’animo molto ... ilsussidiario.net HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra @hrvolley e @chieri76 dei Playoff Challenge A1 @tigota_official #Volleyball #Pallavolo #Macerata #Chieri #poweredbytigotà - facebook.com facebook