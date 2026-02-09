Vero Volley finale amaro Sconfitta al tie-break Novara resta un tabù

Novara resta un ostacolo difficile per la Numia Vero Volley Milano. La squadra lombarda ha perso ancora contro le piemontesi, questa volta al tie-break, e non riesce a sfatare il tabù in questa stagione. La partita si è conclusa con un risultato amaro per i milanesi, che non sono riusciti a portare a casa il successo contro le avversarie di Novara.

Novara resta tabù per la Numia Vero Volley Milano, sconfitta per la terza volta dalle piemontesi in questa stagione. Nel big match della decima giornata di ritorno di serie A1, la squadra del Consorzio ha visto interrompersi al tie-break una striscia positiva di sei vittorie consecutive in campionato. Dopo un primo set dominato dalle ragazze allenate da coach Lorenzo Bernardi, Paola Egonu è salita in cattedra andando a prendersi quasi da solo il pareggio ma a condizionare il resto della sfida è stato un infortunio rimediato da Khalia Lanier. La schiacciatrice statunitense, ricadendo da un muro, si è procurata una distorsione alla caviglia che l’ha costretta a lasciare il campo a braccia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vero Volley, finale amaro. Sconfitta al tie-break. Novara resta un tabù Approfondimenti su Vero Volley Cisterna Volley: sconfitta al tie-break a Padova. Punto prezioso per la classifica Il Cisterna Volley affronta la trasferta di Padova, dove conclude la partita con una sconfitta al tie-break. Savino del Bene Volley, battuta al tie break Novara nel big match di giornata Nel match di oggi, Savino del Bene Volley ha ottenuto una vittoria al tie break contro Igor Gorgonzola Novara, con il risultato di 3-2. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Vero Volley Argomenti discussi: Volley femminile, serata di Champions amara: Milano e Scandicci perdono al tiebreak e dovranno passare per i play-off. Diretta/ Milano Olympiakos (risultato finale 3-0): Vero Volley super! (Champions League, 26 novembre 2025)Con la diretta Milano Olympiakos inizierà quindi una nuova avventura in Champions League per il Vero Volley, che nelle ultime due stagioni si è sempre dovuta arrendere a Conegliano. Potremmo dire con ... ilsussidiario.net Lega Pallavolo Serie A Femminile. . Guarda gli Highlights della sfida valevole per la 23^ giornata della Serie A1 Tigotà stagione 2025/26 tra Igor Volley Novara e Vero Volley #volleyball #pallavolo #iLoveVolley facebook JUST IN: Igor Gorgonzola Novara outlasted Vero Volley Milano in a hard-fought five-set battle: 25-18, 19-25, 25-20, 22-25, 16-14! With the victory, both teams now share identical 17–6 records. #SerieA1 #pallavolo #volleyball LVF x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.