Il Bisonte si sblocca | vittoria al tie break a Macerata

Il Bisonte Firenze ottiene una vittoria importante al tie break contro Balducci Macerata. La partita, combattuta e equilibrata, si è conclusa con il punteggio di 2-3, evidenziando la tenacia della squadra toscana. Un risultato che permette a Firenze di sbloccarsi in questa stagione, dimostrando determinazione e compattezza nel momento decisivo.

Balducci Macerata – Il Bisonte Firenze 2-3 (23-25, 25-12, 21-25, 25-20, 13-15) CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani, Batte ne, Sismondi ne, Kokkonen 19, Kockarevi? 2, Bonelli 5, Mazzon 12, Piomboni 9, Ornoch ne, Caforio (L), Crawford 6, Decortes 30. All. Lionetti. IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 19, Morello, Valoppi (L1), Bertolino, Zuccarelli 1, Colzi ne, Villani ne, Knollema 17, Maleševi? 2, Bukili? 12, Tanase 15, Kaçmaz 5, Lapini (L2) ne, Agrifoglio 2. All. Chiavegatti. ARBITRI: Vagni – Luciani. MACERATA – Ci è voluta una lunga battaglia e una grande sofferenza, ma alla fine Il Bisonte Firenze è riuscito a sbloccarsi, interrompendo una striscia di sette ko consecutivi e portando via due punti importantissimi dal Fontescodella, nello scontro diretto contro la CBF Balducci HR Macerata.

