Chi è Howard Lutnick che ha fatto infuriare Christine Lagarde che ha lasciato in anticipo la cena a Davos

Altro che “Uno spirito di dialogo”, che è il titolo dell’edizione 2026 del Forum economico mondiale di Davos. Tra europei e americani c’è stata tensione anche nel bel mezzo di una cena. Nervi tesi soprattutto tra Howard Lutnick, il segretario al Commercio Usa, e la presidente della Bce, Christine Lagarde, che si alzata da tavola andandosene in anticipo. A irritarla sarebbero state le parole di Lutnick, secondo cui l’economia e le politiche energetiche dell’Europa sarebbero in declino. Howard Lutnick ha fatto infuriare Christine Lagarde L'attacco di Lutnik all'Europa Non solo Lagarde: fischi e "buu" a Lutnik Chi è Howard Lutnick Howard Lutnick ha fatto infuriare Christine Lagarde Una cena di gala piena di tensioni e, pare, anche qualche fischio quella andata in scena a Davos in occasione del Forum economico mondiale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

