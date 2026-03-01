Da Rodman e Artest fino a Dort che ha fatto infuriare Jokic | i più cattivi di sempre in Nba

Nell'ambito della NBA, ci sono giocatori noti per il loro comportamento aggressivo e le provocazioni sul campo. Recentemente, la guardia di Oklahoma City ha causato l'ira di Jokic con un gesto che ha attirato l'attenzione, ricordando episodi passati di altri giocatori famosi per le loro provocazioni. Da Rodman e Artest fino a Dort, sono molte le figure che sono passate alla storia per atteggiamenti duri e intimidatori durante le partite.

Cattivi. Per ruolo e attitudine agonistica. Per necessità, per sopravvivere nell’universo Nba. Ce ne sono stati tanti, negli anni. Diversi per nazionalità, posizioni sul parquet, centimetri ed età, ma con la stessa aggressività. Guardaspalle delle stelle oppure l’ultima risorsa per limitare avversari altrimenti inarrestabili. Incendiari col loro modo di scatenare putiferi sul parquet, con gomiti aguzzi e grinte poco raccomandabili. Amati dai propri tifosi e detestati da quelli avversari. Persino indimenticabili per falli feroci, infortuni procurati, risse scatenate. I cattivi Nba hanno nomi e facce che hanno fatto la storia del gioco, piaccia o meno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Rodman e Artest fino a Dort, che ha fatto infuriare Jokic: i più cattivi di sempre in Nba Leggi anche: Dort scatena la rabbia di Jokic e viene espulso: Oklahoma City trema Leggi anche: NBA Freestyle | Da Jokic a Jaylen Brown: il commento ai dieci giocatori più votati per l’All Star Game Approfondimenti e contenuti su Rodman. Argomenti discussi: Profilo anonimo attacca Curry, Westbrook, Irving e Sengun su X. Pare sia Kevin Durant, Nba in subbuglio; Carica Hamilton: Avevo dimenticato chi fossi, ora so cosa fare. Sarà una stagione pazzesca.