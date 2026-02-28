Supermarecross a Maccarese l’allarme del comitato | Il Fratino a rischio

Il comitato locale ha lanciato un allarme riguardo alla tappa del Campionato di Supermarecross che si terrà a Maccarese tra sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo. La manifestazione si svolgerà lungo il litorale, coinvolgendo diverse attività sportive sulla spiaggia. La preoccupazione riguarda in particolare il rischio per alcune specie di uccelli che nidificano nella zona.

Anche comitato per la conservazione del Fratino si oppone all’evento: “La movimentazione della sabbia aumenta il rischio erosione: fermatevi” Fiumicino, 28 febbraio 2026 – “Lungo il litorale di Maccarese è prevista, tra sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, una tappa del Campionato di Supermarecross (leggi qui ). L’evento comporterà la movimentazione di ingenti quantità di sabbia per allestire la pista su cui gareggeranno i partecipanti. Il Comitato Nazionale per la Conservazione del Fratino (CNCF) ritiene che autorizzare interventi di questo tipo sia profondamente sbagliato. Spiagge e litorali sono ambienti fragili e dinamici, preziose aree di transizione tra terra e mare, fondamentali per contrastare i fenomeni di erosione costiera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Supermarecross a Maccarese, Marevivo: “Rischio di danni irreparabili al litorale”“Basta con questo uso irresponsabile degli spazi naturali o semi-naturali da parte di organizzazioni private.

Impianto Edison in territorio a rischio frane, l'allarme del comitato per la difesa della Costa ViolaDopo i recenti distacchi di massi sulla strada statale 18 causati dalle intense piogge e dall’instabilità del versante, il comitato spontaneo per la...

Altri aggiornamenti su Supermarecross.

Temi più discussi: Gli Internazionali d’Italia Supermarecross continuano con la tappa a Maccarese; Maccarese – DTP per i Campionati Internazionali d’Italia Supermarecross; Supermarecross 2026 a Maccarese: due giorni di motocross tra adrenalina e critiche degli ambientalisti; Maccarese, rombano i motori sulla spiaggia: al via i Campionati Internazionali d’Italia Supermarecross.

Supermarecross a Maccarese, l’allarme del comitato: Il Fratino a rischioAnche comitato per la conservazione del Fratino si oppone all'evento: La movimentazione della sabbia aumenta il rischio erosione: fermatevi ... ilfaroonline.it

Supermarecross a Maccarese, nell’area dello stabilimento del Centro Balneare della Polizia di StatoLegambiente: Gravissimo che si continui a concedere una spiaggia demaniale per una gara di motociclette, con il suo impatto violentissimo su una costa in grande sofferenza per l’erosione e con pesant ... newtuscia.it

Ritorna il supermarecross domani e domenica, con la classica doppia prova di Maccarese. . https://www.mxreport.it/il-supermarecross-aichem-continua-a-maccarese/ @fxaction @federmoto.it - facebook.com facebook