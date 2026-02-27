Sanremo Patty Pravo come De Luca | le tolgono la sedia e cade per terra video

Durante una conferenza stampa a Sanremo, la cantante Patty Pravo è scivolata a terra perché la sedia dietro di lei era assente, causando un piccolo incidente senza conseguenze. L’episodio è stato immortalato in un video e si è verificato ieri nel corso dell’evento, quando la cantante si è trovata improvvisamente a perdere l’equilibrio. Nessuna ferita o danno è stato riportato.

Piccolo incidente, ieri, a Sanremo, per fortuna senza conseguenze, per la cantante Patty Pravo, nel corso della sua conferenza stampa al Festival di Sanremo Al suo arrivo in sala stampa, dove la aspettavano i giornalisti, non ha trovato la sedia alle sue spalle ed è scivolata. Laa sequenza, filmata dalle telecamere presenti e diffusa sui social media, ha ricordato a molti la caduta del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. In quel caso, però, il governatore era ruzzolato a terra, per fortuna senza conseguenze.