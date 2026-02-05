Ronaldo si trova nel mezzo di una crisi personale. Secondo quanto riportato, il calciatore si sente ormai distante dai valori religiosi che si era sempre professato. Georgina, sua compagna, descrive Ronaldo come una persona normale, come chiunque altro, ma nella sua casa a Madrid, troppo grande per il segnale Wi-Fi, si percepisce una certa distanza anche tra loro. La vita quotidiana sembra mettere in discussione l’immagine pubblica che Ronaldo ha sempre mostrato.

“È una persona proprio come te o me”, dice Georgina prima di perdere il segnale wifi perché la casa che abitano i Ronaldos a Madrid è troppo grande per beccare il segnale, pur con quattro router, nella prima stagione di “Yo soy Georgina”. Il fatto è che esiste un vero e proprio “cristianesimo”, scrive El Paìs. “Il cristianesimo, come l’energia, non si crea né si distrugge: si trasforma. È sempre stato lì, anche se nei suoi giorni più gloriosi da calciatore sembrava un po’ offuscato da tanto talento. In più di un’occasione lo abbiamo visto disperarsi per il gol di un compagno di squadra, come se i gol non segnati da lui non contassero, e negli ultimi anni ha solo raddoppiato questa concezione monoteistica del calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ronaldo è vittima del suo “Cristianesimo”, ormai non gli sta più bene niente (El Paìs)

